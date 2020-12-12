行政院長蘇貞昌指出台灣若單獨標示萊豬，恐引來貿易報復，新北市長侯友宜12日出席時報文學獎頒獎典禮後受訪指出，國人的健康不是任何代價可以換回來的，帶頭守護國人的健康，永遠是政府的責任。

侯友宜說，可採取進來裡面就寫不含瘦肉精、不含萊克多巴胺，其實很多的做法都可以守護國人的健康，只是政府願不願意來做，尤其總統也親自自己下令說，要讓民眾很清楚的選擇吃跟不吃，既然這樣說，請記得你怎麼執行？要讓民眾能夠很清楚的來做選擇，政府一定要做到位，才是我們政府應盡的責任。

被問到新北做法，侯友宜說，新北市自己有食安自治條例，要求9大行業要清楚標示，不標示就是會處罰，另外議會增修瘦肉精零檢出這個部分，希望報到行政院可以獲得滿滿支持。

侯友宜說，政府要統一做的是把萊豬標出來，或是進口的肉「不進萊」，這都是統一的做法，只要統一做法，讓民眾的健康能夠徹底的很清楚來守護，他就會支持。

另外，外界認為日本核食會是下一個，新北市長侯友宜指出，萊豬沒有辦法做好，核食有辦法做好嗎？

侯友宜說，萊豬沒有做好，開放核食不是太離譜了？應該先把萊豬這個問題先作解決，才是守護國人的健康，其他的你現在談什麼都沒有意義，要讓民眾對政府守護健康增進信心，再來談下一步。

(中時 )