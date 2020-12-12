賴清德出席柳營區農會百周年活動，試吃青農種植芭樂。（劉秀芬攝）

柳營區農會以每斤9元收購盛產的柳丁，提升農民收益，活動當天也推出柳丁汁免費暢飲。（劉秀芬攝）

台南市柳營區農會成立100周年，12日舉辦牛奶節暨農會新大樓落成慶祝活動，副總統賴清德、農委會主委陳吉仲、市長黃偉哲出席剪綵，賴清德也代表總統蔡英文向柳營農會祝賀生日快樂，同時祝福牛奶節圓滿成功。

賴清德抵達會場時，不斷與市集攤商民眾問好，還試吃水果，展現親民一面。他致詞時指出，7年前他也出席了牛奶節活動，當時看到新接總幹事的陳右欣這麼年輕、責任這麼重，除了勉勵她，也分享他認為台南市農業、柳營農會面臨的問題，這麼多年來，他發現陳右欣的成績遠遠超過他的期待。

陳右欣表示，在賴清德鼓勵下，她也思考農會如何轉型，因此才會有建造農會新大樓計畫，因為原有的農會辦公大樓已有60年歷史，建築老舊經評估不適合整修，因此拆掉改為景觀綠地及停車場，另斥資上億元蓋新大樓，1到3樓是行政辦公室，4到7樓為出租套房。

賴清德說，柳營農會新大樓落成啟用，未來可以用最好的空間服務農民，與農民建立更好合作關係，農會前景有更好發展。台南市長黃偉哲也表示，柳營農會已創立百年，可以說是台南市的農會中最好之一，陳右欣7年前上任時就是全國最年輕的總幹事，年輕又會做事，為農民謀福利。

柳營區的農業和畜牧業發展都十分蓬勃，盛產牛奶、水稻、火龍果、柳丁等農特產品，牛奶節活動推出限量鮮乳及柳橙汁暢飲活動，吸引不少鄉親大排長龍；現場還有特色農產市集、青農農產展售、琉球區漁會殺魚秀、街頭藝人表演，許多農會成員也攜家帶眷，全家一起出動參加整天的活動。

(中時 )