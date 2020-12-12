莊姓男網友在臉書社團貼出自己國小時期的照片，希望能夠找到當年的恩師郭麗惠老師。(圖取自爆怨公社)

「國小那個時候午餐永遠都是三明治，所以常常被同學笑沒爸媽。」一名莊姓男網友表示，自己家中經濟狀況不理想，時常遭到同學嘲笑，當時的班導聽聞後，便每日替他準備便當，給了他滿滿的關愛。現在他長大了，有能力可以回報老師，因此希望透過強大的網路找尋當年的恩人，正是民國84-86年在北投區義方國小任教的郭麗惠老師。

莊姓男網友10日在臉書社團「爆怨公社」上發出一張照片，並娓娓道來自己的童年故事。他表示，在國小時由於家庭因素，每日中餐只能吃三明治來草草解決，同學見狀後便開始嘲笑，家裡窮、沒爸媽，這也導致他常和同學起衝突。從那次事件後，班導郭麗惠老師每日都會多帶一個便當到學校，「是特地幫我帶的」，就這樣一直到學期結束。

這看似平凡的便當，卻藏了老師滿滿的關愛，也讓他感受到了在家庭中從未體會過的。國小畢業後他曾和郭老師出去吃飯過，但也成了唯一一次。雖然自己試圖連絡過老師，「出社會後都有陸續的打電話給老師，但老師都不在家。」而老師先前住的公寓也因都更拆除，這讓他要尋到恩人難上加難。

因此他希望透過網路社團的力量找尋恩人，回報老師當年的恩情，「我想找到老師，請她吃頓飯，謝謝她當初對我的關心！」更說自己永遠不會忘記老師給的關愛，希望自己的孩子運氣也這麼好，能遇到像郭老師這樣溫柔待人，關心學生的老師。

(中時新聞網)