《Yaki的織布聲》獲選兒童文學創作集，作者賴秀慧分享故事與創作理念，期許藉故事的趣味性提升學習興趣，傳承原住民文化。（何冠嫻攝）

苗栗縣立圖書館為鼓勵閱讀，辦理「苗栗縣公共圖書館獎勵閱讀活動」，12日苗栗縣長徐耀昌頒發獎金，表揚公共圖書館獎勵閱讀活動獲獎人。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動苗栗縣文學集向全國優秀作家徵件，藉由文藝創作保存縣內地方文史與特色產業，進而培育文學新秀以帶動人文閱讀風貌，今年苗栗縣政府從15件文稿中嚴選6件優良作品，12日苗栗縣長徐耀昌等人頒贈稿酬，分享苗栗文學記錄。

縣府教育處說明，2020年苗栗縣文學集為全國公開徵選，於3、4月徵選文稿，5、6月評審從15件收件文稿，嚴選出6件優良作品入選，再經3個月編排設計與校對，12月付印完成專輯出版及發表，除頒贈2萬、1萬元等稿酬外，也贈送作者100冊出版品，與鄉親分享苗栗文學記錄專輯。

今年資深作家文集獲選出版為江茂丹《不知春》；文學家作品集有鄧榮坤的《抓住了愛》及梁純綉《人間有情》；母語文學創作集陳忠本《越頭看大山～故鄉的沓沓滴滴》，為後龍鎮大山當作主題的閩南語文學作品；兒童文學創作集劉嘉琪《糖蜂仔》包含客、華、英語，描述蜜蜂與人類生活的關係，以及賴秀慧《Yaki的織布聲》以泰雅族語、華語描寫泰雅文化的族語繪本，2冊繪本，將配選為2021年苗栗縣閱讀起步走禮袋贈書。

另，苗栗縣立圖書館為鼓勵閱讀，辦理「苗栗縣公共圖書館獎勵閱讀活動」，符合抽獎資格者共計726名，較去年成長28.7％，日前抽出學前組、國小組、青少年組、菁英組、樂齡組、書香家庭組、機關團體等7組，共70人獲得禮券2000元及獎狀。

徐耀昌與立委徐志榮夫人王慧珍、縣議員孫素娥、楊明燁、徐筱菁、縣府教育處長邱廷岳等人，12日頒贈作家稿酬並表揚公共圖書館獎勵閱讀活動獲獎人。徐耀昌期許鄉親透過閱讀，了解家鄉環境與文化，更透過知識豐富生命、展拓視野，打造書香飄逸的苗栗幸福城市。

(中時 )