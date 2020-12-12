前職棒球星羅國華一手操辦的花蓮光復國小OB賽今年邁入第二屆，其中前大聯盟投手曹錦輝擔任明星藍隊先發投手，1局飆2K，羅國華怕其他隊友受傷，因此自告奮勇搭配蹲捕，並表示目測球速還有145公里，有職棒中繼水準。

曹錦輝已經多年沒有在正式比賽登板，不過他透露平常有空常練球，今日原本預計要丟2局，但手有一些瘀血而提前退場，「老同學很少相聚，是剛好有這次活動，今天應該有140公里，不知道有沒有到145公里，就是盡力去丟。」有趣的是曹錦輝登板時直接在投手丘旁架設手機，在粉絲團直播先發。

曹錦輝球速快，其他OB球員大多不常練球， 擔心其他捕手的安危，因此目前擔任少棒教練的羅國華一肩扛起蹲捕任務，不過羅國華笑說自己是捕手出身的，「小時候是捕手，上次蹲捕是10年前還在二軍的時候，當時還有打全壘打。」

光復國小老教練陳劍榮爆料，以前曹錦輝怕吃苦不想加入棒球社，當初就在簽名報棋藝社的最後一刻才讓他改加入棒球社，曹錦輝回憶，「我小時候已經在象棋社要簽名參加，後來同學們都加棒球社，我是被抬到棒球社的。」

目前曹錦輝經營私人棒球訓練，指導小孩、成人都有，學生不少因此沒有時間再收更多學生，「現在有時間就練球，應該還能打乙組吧。」

曹錦輝參加光復OB賽。（鄧心瑜攝）

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