承載許多台東人回憶的大同戲院，因為不敵電視及錄影帶而衰退，11年前更被一把無情火燒燬，輝煌的過去化為灰燼，台東也有近4年沒有電影院，雖然民間曾有保留的聲浪，但因被鑑定為危樓，近日已有怪手進駐，台東最後1間傳統電影院，也正式走入歷史。

建於1958年的大同戲院，是許多台東鄉親的回憶，民國70年代，因電視的普及和錄影帶事業的興起，台東傳統地方電影院如骨牌效應般樣，應聲而倒，台東在電影業最興盛時期有36家傳統電影院，20年前僅剩大同戲院苦撐。

2009年8月17日，一把無情火將台東這間唯一傳統戲院給燒了，自此以後，台東將近4年的時間沒有電影院，直到民國2013年7月秀泰影城開幕，台東人才又能進入電影院看電影。

遭祝融後如廢墟般的大同戲院，部分股東原本想東山再起，但有股東認為只會燒錢而持反對意見；3年前也民間社團發起保留大同戲院聲浪，不過經台東縣政府鑑定為危樓，業者也決定放棄，從日前開始拆除，12日已完成主建築拆除，見證台東電影產業興衰的大同戲院，從此走入歷史。

台東電影事業的高峰期是在6、70零年代，當時幾乎每個鄉鎮都有2家電影院，就連遠在蘭嶼的勵德管訓班也有電影播出，1985年，台東最南端的大武戲院拉下鐵門，剩下台東市大同戲院苦撐。

(中時 )