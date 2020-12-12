「2020親新好時節」萌兵大冒險報名熱烈。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

熱鬧好玩的「2020親新好時節」活動，現場還有熱鬧的美食、體驗市集。（劉秀芬攝）

熱鬧好玩的「2020親新好時節」活動，YOYO家族帶動唱跳。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

熱鬧好玩的「2020親新好時節」活動，12日上午10時在台南新營長勝營區展開，有刺激的體驗遊戲、豐富多元的親新市集與小朋友最愛的YOYO家族帶動唱跳，讓現場氣氛嗨到最高點，市長黃偉哲下午也前往與大小朋友同樂，歡度開心的假日時光。

黃偉哲表示，非常高興能夠看到長勝營區改頭換面，今年是第一次舉辦親新好時節，往後市府及相關單位會常常使用長勝營區來辦理各項活動，也歡迎所有好朋友一起來新營找尋新亮點。

「2020親新好時節」自12月12日至13日一連舉辦2日，活動包含「萌兵大冒險」、「親新好食饗宴」、「祕境曬美照」、精彩藝文表演、免費志工導覽，還有37攤美食手作市集，今日活動也吸引上千遊客前往參加。

長勝營區整治後保留大量綠蔭，吸引親子前往休憩野餐，此次活動開放網路預訂「親新好食饗宴」，包含非常搶手的新化姑姑茶葉蛋、知名克林台包的招牌八寶肉包、新營在地老店滋養軒的鳳梨酥、義豐冬瓜茶等等，被預購一空。

觀旅局長郭貞慧表示，長勝營區過去為陸軍軍事用地，今日活動呼應此背景辦理的「萌兵大冒險」特別有意思，讓孩童從遊戲中體驗軍事文化，寓教於樂，「親新好時節」活動內容非常適合大小朋友一起來參加，希望藉著兩天活動可以讓更多人認識新營長勝營區與其他好玩景點。

(中時 )