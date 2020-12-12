改編自世界50大小說的電影《偷畫男孩》，描述一個男孩無畏納粹「禁畫令」、偷藏畫作的故事。該片由德國《王冠》影集導演克利斯蒂安施沃喬夫（Christian Schwochow）編導，內容顛覆德國人向來引以為傲的「克盡職守」教育，並對當前全球反民主現象提出警訊。

值得一提的是，片中遭到「禁畫令」的藝術家真有其人，原型就是曾遭納粹譴責為「墮落藝術」的表現主義大師埃米爾諾爾德（Emil Nolde），不僅曠世畫作遭到沒收，親友更是避之猶恐不及，際遇冷暖令人不勝唏噓。《偷畫男孩》拍出一個風聲鶴唳的年代，全體演員表現更被形容為「強大的演出」，除連獲德國奧斯卡、巴伐利亞、羅爾巴赫等電影獎肯定外，更跨國勇奪荷蘭海邊電影節最佳影片大獎。

這部對道德勇氣充滿自省的電影《偷畫男孩》，改編自德國知名作家齊格飛藍茨（Siegfried Lenz）轟動全球的文學經典〈德語課〉。該書取材自德國表現主義畫家埃米爾諾爾德、在納粹時期遭到「禁畫」的真實事件，並對遭公權力踐踏的公民義務進行自省自覺，成為戰後德國最具影響力的小說，不僅凌駕諾貝爾文學獎得主葛拉斯的〈錫鼓〉，知名度更超越海明威的〈老人與海〉。

片中金句「有時你必須做一些對抗職責的事」，不僅推翻長久以來被視為德意志最高品質的「克盡職責」思想，更打破德國人「盲目履行職責」的迷思，除被德國中學列為必讀經典，全球總銷售量更高達2500萬冊，魅力及影響力始終未減。《偷畫男孩》將於明年1月15日在台上映。

(中時 )