台南幫企業創辦人侯雨利的第三代傳人，現任南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明， 每年都在歲末之際，親自前往財團法人台灣省台南市北門區二重港侯氏宗祠，關懷鄉親們並發放慰問金，今年共發出536萬元的冬令慰問金，合計共有2,429人受惠。

秉持著飲水思源的信念，南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，12日再度返抵故鄉北門區二重港侯氏宗祠參加冬令慰問活動，與北門區區長張明寶、學甲區代理區長王文波、前市議員侯澄財、市議員陳昆和等人，持續攜手關懷偏鄉弱勢，吸引大批鄉親共襄盛舉，讓冬天的北門區，頓時溫暖了起來。

侯博明表示，祖父侯雨利、父親侯永都回饋地方不遺餘力，長期關懷弱勢鄉親，為了將這份愛心繼續傳承下去，侯永都基金會自民國100年起便開始在北門區舉辦冬令救濟活動，九年來基金會已發放善款3,772萬元，受益人數高達16,198人次，由於成效相當良好，因此逐年擴大照顧範圍，增加發放的金額與人數，希望藉此拋磚引玉，吸引更多企業及善心人士投身公益活動。

今年侯永都社會福利慈善事業基金會辦理的冬令慰問活動，慰問金發放對象為北門、學甲、將軍區的低收入戶及殘障人士，共發出了536萬元的冬令慰問金，合計共有2,429人受惠，相較去年活動增加了11萬元，幫助的鄉親也多了58人。

除此之外，該基金會平時扶助弱勢更是不遺餘力，今年為協助辦理宗教慈善救濟事務，便捐出善款500萬元，同時更發放平常急難救助金共70萬元，以及贊助北門區文山國民小學兒童福利經費共30萬元。

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業、環球水泥股票而創立，以紀念其父侯永都遺愛所成立，該基金會自民國78年創立以來，單就其附屬單位永都藝術館而言，歷年發放之善款累計高達2.1億元，在此期間，累計已捐給各慈善社福單位共25部交通車輛，獲益人數眾多。

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