前監察委員陳師孟今年一月請辭，今天舉辦《尖尾週記：司法與惡的距離》新書發表會。陳師孟透露，其實當初遞辭呈給蔡總統的時候，內心還是希望總統慰留，想不到蔡總統要我不要發言，結果總統府又對外發言「慰留但尊重意願」，所以我只好辭掉。

陳師孟說，他在監委任內專注於司法官作為第一責任，希望司法改革能發揮維持社會正義的功能，結果引起司法院反彈，抵制不配合他的調查，甚至嗆明監察院的調查報告無法拘束他們。事實上，審判過程中監委當然不會干涉，可是案件都定讞了，監察院就是人民的最後救濟途徑，而司法始終自以為是對的排斥監察，一錯再錯，這就是另一種形式的惡。

陳師孟指出，今年初蔡總統確定連任成功，選舉過後的第一個禮拜一就向蔡總統遞了辭呈，辭呈中希望蔡總統能夠利用憲法賦予的院際調解權調和司法、監察的緊張關係，總統應該召集兩院院長會商解決院際紛爭。

陳師孟透露，雖然自己是遞了辭呈，但心裡面還是期望如果蔡總統把他叫進去勸留，說不定就會留下來繼續奮鬥。不過蔡總統要我不要對外發言，總統府就就對外發言說「有慰留但尊重意願」，這個意思就很明顯，所以只好辭掉。

陳師孟認為，蔡總統對於監察權的重要性沒有觀念，蔡總統七月講廢考監朝野有共識，可以列為優先項目，這也代表蔡總統對司法改革沒有觀念，「她不知道監察權是司法權唯一制衡力量，她完全不了解這一點，所以我把這個請辭經過都寫在書裡。」

(中時 )