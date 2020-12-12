28歲黃姓男子與前妻張姓女子因爭取孩子扶養權而產生嫌隙，他透過line傳訊給張女指稱：「你兒子不還來，你等著，以後的你一定比現在更精采」，還在臉書張貼上張女照片，寫上「我是一個愛跟人一夜情的破女人」等語。張女得知後怒告，台中地院依公然侮辱及恐嚇等罪判拘役30日，得易科罰金，仍可上訴。

黃男與前妻張女具有《家庭暴力防治法》規定的家庭成員關係，他在今年2月15日晚間2度以line通訊軟體傳訊息給張女，分別指稱「你兒子不還來，你等著，以後的你一定比現在更精采」，「最好不要讓我知道，你帶我兒子跟人生活，被別人欺負，要是我知道，你一定跟那個男的會死很慘」。

黃男又在同年2月19日晚間，在臉書設帳號，張貼張女照片，並在下方寫「我是一個愛跟人一夜情的破女人，走到哪破到哪的人」等語。張女當晚由同事個枝得知此事，向警方報案。

黃男到案坦承犯行，台中地院法官審酌他不理性溝通，竟使用line傳訊恐嚇前妻，導致前妻恐懼不安，又在不特並多數人可共見共聞的臉書網頁辱罵前妻，貶抑她的人格名譽，依依公然侮辱及恐嚇等罪判拘役30日，得易科罰金。

(中時 )