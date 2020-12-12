由台東市公所主辦的「2020馬卡巴嗨音樂饗宴暨樂團大賽」活動，12日下午5點在鐵花新聚落登場，張國洲市長強調，藉由辦理樂團大賽，讓原住民青年為「文化而唱，為夢想而唱」。

台東市公所表示，參與原住民族樂團大賽的團隊不限台東縣市，而是擴展至全台灣原住民族樂團，報名的20幾支樂團，共有10進入決賽，入圍團隊有： 洛特、貳陸、黑色素、溤滋灞、VASA、射不力、練家子、太陽下山、草草屋、虎團。

樂團大賽獎金豐厚，前3名獎金分別為5萬、3萬、1萬元，人氣樂團獎由現場參與民眾於活動比賽進行時投票，獲得最高票數者可獲5000元，且前50名投票的民眾，可獲得抵用券100元，活動現場攤位都可消費使用。

除精彩的活動內容之外，現場22個攤位，讓大家在活動進行時也可以逛逛活動周邊攤位，其結合原住民手工藝品及美食等，讓前來遊客們體驗原住民文化之美，現場還有「部落電影院-巴克力藍的夏天」，講述從小在外求學的阿美族青年 Futing為了照顧阿公返回部落，在這趟尋根之旅中，Futing對於故鄉的一切慢慢燃起了興趣，重返海洋，擁抱土地。

除樂團大賽外，也邀請原住民新崛起的好聲音，分別是排灣女生、阿美族複音青春隊及在You Tube點閱率超過300萬次點閱的嘻哈歌手禮韋(THEHOPEND)，讓所有參與活動的民眾聆聽來自部落的好聲音。

(中時 )