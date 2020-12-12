蔡英文總統與行政院長蘇貞昌近期互動受到關注，今上午兩人罕見兩度同台出席公開活動，蘇貞昌在致詞時提及蔡總統領導有方，但蘇貞昌在另一場蔡英文先離場的致詞提到，話要親耳聽，不要透過轉達的，可能會有誤解。蘇貞昌下午受訪被問到是否跟蔡總統有誤會，當時是因為建築公會理事長，把跟總統講的話及跟他私下對話轉述錯誤，與他跟蔡總統之間的關係毫無關係，不要轉述錯了！

近期蔡英文與蘇貞昌不合傳聞不斷，蔡蘇今兩度同台出席活動，破圖府院不合傳言意味濃厚，蘇貞昌更讚賞蔡總統領導有方；不過，蔡蘇出席建築師節慶祝大會，蔡先致詞完離開，蘇送總統離場後才上台致詞提到，話要親耳聽，不要透過轉達的，可能會有誤解。

蘇貞昌下午出席國史館研討會前，面對媒體詢問是否跟總統有誤解，蘇貞昌笑說「你（指媒體）真的很會轉耶！怎麼轉成這樣？」

蘇貞昌解釋，早上首場活動，把臺灣過去一年來防疫的成果點點滴滴，透過鏡頭說故事，用影片留下歷史，要讓世界看見。臺灣能夠在全世界被誇讚防疫第一，同時經濟是極少數能夠正成長的國家，確實是因為蔡總統領導有方。

至於在另一個場合談話，蘇昌貞還原當時狀況，主要是負責主持的建築公會理事長把總統講的話，跟他私下的對話，轉述錯誤，那跟他和蔡總統之間的關係是毫無關係，兩個（事情）不要轉述錯了。

(中時 )