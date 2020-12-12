投手陳冠宇昨天因「家庭因素」離開羅德隊，結束10年的日職生涯，明年確定將投入中職選秀，過去在國際賽有過合作的林宥穎，抑或是穀保家商的學長、學弟高孝儀及王正棠都表示，聽到消息時都感到意外。

陳冠宇原本有在羅德的保護名單內，但昨天羅德宣布不與陳冠宇續約，主要是因為他以家庭因素為由退團。

過去曾在國際賽有過多次合作的林宥穎今天受訪時談到此事，坦言剛得知消息時很意外，「但後來得知一些訊息也不是那麼意外，畢竟今年疫情嚴重，他也有老婆、小孩，年紀也大了，薪水在日職可能也不是很高，還不需要承擔風險，這樣的話不如回來台灣，離家也近一點。」

林宥穎認為，台灣疫情相對安全，如果他是陳冠宇，自己也會做這樣的選擇，「人生就是這樣，都在面臨選擇題，冠宇各方面狀況都還不錯，若留在日本沒什麼就會，他這樣選擇也是OK。」

大陳冠宇一屆的穀保學長高孝儀也直呼驚訝，並認為以他的身手應該可以多打幾年，「當然會很期待跟他同隊，像他這樣的投手站在投手丘上會帶給球隊很大安定感。」他也表示自己過段時間會再傳訊息或是打電話給陳冠宇，關心他的近況。

而穀保學弟王正棠則說：「陳冠宇是很好的學長，之前有時我們會回到穀保一起訓練，他都不會藏私，毫不保留的教我們。」

(中時 )