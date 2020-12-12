一名女網友日前抱怨遇到渣男男友，對方北上與她同居後開始白吃白喝，不負擔房租和生活開銷，被要求找工作還說「台北工作這麼難找，而且沒有我喜歡的」，甚至偷偷帶學妹回家睡，最後是社區管理員看不下去告知她，她得知後決定分手，沒想到對方竟說「分手可以，昨天飲料錢還我」，讓她超傻眼。

該網友在臉書「靠北星座」發文表示，男友日前搬來台北和她同居，但對方住了2個月都沒有找工作，她要負擔房租和兩人生活開銷，最後她向男友開口一起負擔，沒想到對方竟說「為什麼？我又沒工作？你去付就好了啊！」她問男友不是有存款，竟遭回「那是我的存款，憑什麼拿來付房租？」就連她最後要求去找工作，男友也說「台北工作這麼難找，而且沒有我喜歡的，再看看吧。」

女子被超渣男友吃軟飯，她還被社區管理員告知對方劈腿，讓她崩潰提告。（圖／翻攝自臉書 靠北星座）

該網友難過地說「我覺得我在養一隻米蟲」，但她說這些都可以忍受，直到她發現男友竟趁她不在家時，不只1次帶學妹回家裡睡，最後是社區管理員看不下去、私下告訴她才得知，事後她趁男友睡著時偷看手機，果真發現劈腿證據，最後她趁對方不在家時，打包所有對方的行李丟到樓下，再請房東換鎖。

女子被超渣男友吃軟飯，她還被社區管理員告知對方劈腿，讓她崩潰提告。（圖／翻攝自臉書 靠北星座）

該網友之後向男友提分手時，男友不但怪她偷看手機，最另她傻眼的是，男友甚至要求歸還125元的飲料錢，「其中有一杯還是他點的」。許多網友看到後紛紛留言回應，「這渣男太過分了」、「最後還要還飲料錢？是在搞笑嗎？」「劈腿真的沒辦法了，離開是對的決定」。

(中時新聞網)