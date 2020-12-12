12月11日，丁真在個人帳號直播，儘管直播內容十分簡單，只是喝茶聊天包包子，但卻十分吸睛，觀看人數高達33萬。直播2小時下來，丁真賺得人民幣15萬元，結果卻惹惱了一堆見不得人好的網友眼紅，嘴賤開酸：「輕鬆掙了好多人幾年工資。」

因純真治癒的笑容的藏族小夥丁真成為「新晉頂流」，隨後被大陸國企簽約，成為四川理塘旅遊代言人。最近，丁真加入直播行列。

直播期間，不斷有粉絲刷禮物，甚至有粉絲出大手筆送高端禮物，最終不到2個小時的直播收穫音浪幣高達300萬，丁真人氣之高可見一斑。

有網友分析，這場直播丁真能拿走多少錢，而此前丁真公司曾表示不會參與丁真直播抽成，也就是說，丁真此次差不多可以賺到15萬人民幣。

對於丁真直播2小時賺15萬，不同網友看法不一，有網友為丁真感到高興，可以賺錢改善生活了，但也有眼紅的酸民質疑，「丁真不過出鏡喝茶聊天做飯，輕輕鬆鬆掙了好多人幾年工資，別拿月薪3500裝可憐」。

不少網友覺得丁真本身沒錢，走紅之後也並沒有迷失自己簽約公司撈金，粉絲給他的支持也能理解。還有善良的網友認為，很多網紅直播賣貨，比丁真賺的多多了，寧願把錢給這個正能量的小哥哥。

(中時 )