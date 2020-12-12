德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）向喬治亞州等由民主黨總統當選人拜登勝出的4個搖擺州提告，美國最高法院認定德州缺乏立場控訴其他州，並在11日予以駁回，川普與其盟友企圖推翻總統大選結果的行動，再次挫敗。對此，前立委林濁水表示，川普可以撐到現在，「已經夠奇蹟了」。

綜合外媒報導，美國最高法院大法官聲明指出，依據憲法，德州缺乏立場對喬治亞州、密西根州、賓州與威斯康辛州提告，「關於其他州進行自身選舉時，德州並未享有在司法認知上的利益，其他懸而未決的動議也沒有實際意義」。

對此，林濁水今(12日)在臉書上表示，「終於結束了吧，川普再吞敗，最高法院駁回德州選舉訴訟指德州無權管轄他州選舉」。同時，林濁水也忍不住直言，「可以撐到現在，已經夠奇蹟了」。

不過，林濁水指出，選舉的結束，一點也不表示美國巨大無比的矛盾已經解決，矛盾甚至連紓緩都有限。

網友們也留言回應，「還有國會可以來解決」、「米國真是不見棺材不掉淚」、「鬧劇已演出最後一幕！ 劇終！」、「鋪的梗足夠可以玩到下次總統選舉」。

終於結束了吧。 川普再吞敗！最高法院駁回德州選舉訴訟 指德州無權管轄他州選舉。 可以撐到現在，已經夠奇跡了。 只是選舉的結束，一點也不表示美國巨大無比的矛盾已經解決，矛盾甚至連疏緩都有限。 由林濁水發佈於 2020年12月11日 星期五

(中時新聞網)