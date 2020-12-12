蔡英文總統今把上午回應媒體的問題，整理後再臉書發文，她選擇以行政院長蘇貞昌的關係為開頭強調，「最近有些人關心我和 蘇貞昌 院長的關係，我要告訴大家：我和蘇院長充分合作，我也非常支持蘇院長」。

她說，蘇院長和行政團隊最近很辛苦，這幾天在立法院審議預算時，還發生外交和國防預算被在野黨刪除、凍結的情況。

她指出，她必須強調，立法院也是國家體制的一部分。作為國家體制一部分的各機關成員，在行使職權時，都必須要考慮到國家整體的利益。

她說，加入CPTPP是全民的期待，這是很有挑戰性的工作，需要展現決心，也需要投入很多心力。「我希望不要因為在野黨凍結預算，造成國際社會對台灣加入CPTPP的決心有所質疑」。

她說，國防裝備預算的刪除或凍結也是一樣。國防對台灣的安全非常重要，其中最重要的就是，「我們要展現出捍衛自己國家、捍衛自己安全的決心。我也希望立委行使職權時，要顧及台灣的安全和防衛需求」。

她指出，最近被在野黨刪除或凍結預算的幾個項目，都是未來5年到10年，國防戰略中「關鍵中的關鍵」，比如潛艦、高教機、F16升級等等。特別是潛艦國造跟國艦國造，已經拖延數十年，「我們真的沒有時間再拖延」！

她表示，「我很擔心，大幅度刪除或凍結這些關鍵防衛力量的投資，會造成國際間對台灣產生誤解，認為我們沒有自我防衛的決心」。國防和國安講求的是「自助人助」，如果自己都沒有下定決心，又怎麼能期待國際社會給我們最大的幫忙？

她強調，衷心期盼，立委們不分政黨，都能理解國防、外交對台灣的重要性，更希望大家可以為了台灣、為了國家整體利益，團結努力。

(中時 )