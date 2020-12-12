許孟哲與趙孟姿去年底登記結婚，夫妻倆今（12日）在內湖某加咖啡廳舉辦婚宴，包括5566成員孫協志、王仁甫、小刀（彭康育），以及季芹、賈永婕、張文綺、貝童彤、楊晨熙、黃志瑋等多位圈內好友紛紛到場祝福。婚禮前受訪時，他開心地表示「緊張到睡不著，終於體會到大家說婚禮前一刻，你還是會覺得什麼都沒準備好那樣的感覺，天啊，怎麼這麼快就到了」，準備婚禮的同時，小倆口剛好也都有工作在身，很多事情擠在一起，笑曝很多婚禮細節狂被催促要趕快決定好。

而今年7月晉升新手爸媽，迎來寶貝女兒Doreen的許孟哲與趙孟姿也是滿口育兒經，雖然因為許孟哲工作較忙，所以大多時間都是趙孟姿在照顧，不過她立刻大讚愛夫是「洗屁屁專員」，超會幫小孩洗澡跟換尿布，只要她一喊「把拔便便囉」，許孟哲就會立刻放下手邊的事情去放熱水，準備好所有要用的東西，抱起Doreen進浴室，洗澡也幾乎都是由他負責，目前小孩已經5個月大，趙孟姿說「我大概洗沒有超過10次，都是孟哲洗的」，完全已是女兒傻瓜的許孟哲更是每次對Doreen說話都會突然變娃娃音，更是隨口一哼就是兒歌，也會在家開著音樂，抱著女兒一起跳舞。

這次的婚禮只有簡單在咖啡廳舉辦，邀請約200位親友到場，包括5566成員孫協志、王仁甫、小刀（彭康育），以及賈永婕、張文綺、貝童彤等多位圈內好友紛紛到場祝福，下午先在戶外舉辦證婚儀式，晚間在室內舉辦晚宴，是夫妻倆一起討論之後的結果，也跟家人聊過，都希望可以簡單一點，許孟哲也提前透露有準備特別的橋段，想跟在場的所有賓客分享這份喜悅。

趙孟姿以一身白色平口貼身長禮服出場，完全看不出是剛生完小孩會有的體態，她透露因為在懷孕期間有比較克制，產後也有做運動恢復緊實，不僅自己很滿意現在的成果，連老公也忍不住甜讚「很符合她的個性，也襯托出她名模的身材」。至於蜜月的地點，許孟哲說「當然有很多地方想帶女兒一起去，但也因為考量到疫情，可能現在重點就是先把小孩照顧好，之後再決定」。

夫妻倆的絕美婚紗照拍了1年，年初還特別到日本輕井澤取景，拍攝雪地婚紗，而負責白紗和整體造型的賈永婕也特別飛去幫忙打理，看到趙孟姿在雪地只穿上布料超少的婚紗，二話不說直接脫外套給她穿，讓他們超感動，賈永婕今天到場時也大讚許孟哲超疼愛妻，拍攝婚紗時，都會趁空檔，在旁邊趙孟姿身邊狂搓，怕趙孟姿冷到。而趙孟姿夏天生完後，秋天又馬不停地拍攝海中婚紗，相當辛苦，許孟哲笑喊：「工作人員都說我們用生命在拍婚紗，因冷到半條命都快沒了。」

(中時 )