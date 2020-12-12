身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，傳出有意在明年1月民眾黨代表大會上正式請辭黨主席，專心回歸市政。民進黨台北市議員王世堅痛批「這是詐騙集團首腦宣布要退隱」。對此民眾黨發言人楊寶禎回嗆「民進黨才各種雙標、抹黑造謠」。

據《上報》近日報導，柯文哲去年率黨征戰大小選舉，周末常因黨務行程跑透透，屢引起無心市政、用市政行程掩蓋黨務行程等批評，柯文哲近期已私下向市府及民眾黨核心幕僚預告，待黨代表選舉結束後，預計在明年1月首次黨代表大會上請辭。

王世堅11日也在臉書發文痛批「柯文哲就是稻草人市長」，並指柯文哲承認自己無心市政，打算辭去民眾黨黨主席，這是詐騙集團首腦宣布要退隱，這是放生車手！王世堅認為，柯文哲過去一年多來，請假輔選全台跑透透、南征北討卻屢戰屢敗，無心市政的印象深植人心。心裡只想著2024的總統大位，就像「稻草人市長」一樣，無心市政無魂有體。

對此，楊寶禎也在臉書回擊，柯文哲市長每天7:30就開晨會，甚至工作到三更半夜，每天兢兢業業、做了很多事也推了很多建設，憑什麼說他是「稻草人市長」？且柯花在民眾黨黨務上時間，並沒有幾個小時，請不要再惡意亂貼無心市政的標籤。

她也反嗆「民進黨才是各種雙標、髮夾彎、放假消息、抹黑造謠樣樣來」，若真要比誰比較會「騙」，民進黨說自己第二，絕對沒人敢說自己第一。

【王世堅議員說誰詐騙集團呢？請你道歉！】 . 雖然 #王世堅 議員您在民進黨當中，已經算是少數「民意大於黨意」敢說敢言的政治人物，但對於您今天的臉書文， #通篇臆測和造謠抹黑，感到非常遺憾，... 由楊寶楨 Christina 發佈於 2020年12月10日 星期四

(中時新聞網)