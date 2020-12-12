落石擊中兩部車，擋風玻璃碎裂。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

石塊卡在車輛底盤。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

中橫公路台8線175.4公里新的燕子口隧道西端約50公尺處，下午3點半發生落石砸車意外，兩部小客車輛先後通過時，遭大小不一落石擊中，都是前擋風玻璃破裂，車上人驚嚇趕緊報案，幸無造成人員損傷。新城警分局火速趕往現場疏導將通，要車輛趕緊通過。公路總局太魯閣工務段已派員至落石地點清除石塊。

新城警分局說，下午3時42分許，台8線175.4K東向，也就是太魯閣燕子口西端約50公尺處，有車輛遭落石砸中，警方前往了解，林民眾駕駛自小客車(三菱)由西往東行駛、陳姓民眾駕駛自小客車(lexus)由東往西行駛，行經此地點時，雙方車輛遭落石擊中，造成林民眾所駕駛的自小客車擋風玻璃碎裂及保險桿損毀、陳姓民眾所駕駛的自小客車則是擋風玻璃碎裂，幸無人受傷，警方在現場進行交管，呼籲駕駛小心慢行，車輛已放行。

現場落石紛飛，公路上都是大小不一石塊，公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段，緊急動員機具到現場清除石塊，山區持續大雨，連日的雨勢多處地方土石鬆動，行車應多加注意安全。

(中時 )