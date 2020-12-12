藝人余皓然與王中平在演藝圈中是人人稱羨的銀色夫妻，兩人時常在節目中分享夫妻間的生活趣事，笑翻不少觀眾。近日，余皓然上曾國城主持的節目時，當場自曝自己老公時常做牛肉湯，讓曾國城聽了直說：太誇張了。

余皓然日前上由曾國城主持的《全民星攻略》，當節目向祖雄提問：「傳統韓式辣牛肉湯的料理方式，必須要加入什麼菜來一起烹調？」，在祖雄回答錯誤之後，余皓然則在一旁表示自己選擇的答案並說：「因為我老公常常在做那個牛肉湯」；曾國城語帶疑惑問：「你老公常在做那個牛肉湯？」，余皓然不假思索立刻回：「我老公是朴敘俊」，笑翻現場所有人。

余皓然的「老公說」，聽得主持人曾國城忍不住開玩笑回嗆 (圖/ 翻攝自YouTube / 全民星攻略)

這答案讓曾國城氣得忍不住說：「你老公朴細菌啦！」；余皓然更語帶驕傲說：「我老公改良它了，現在都改放蕨菜」，這更讓曾國城說：「妳這人盡可夫的東西，一天到晚換老公。」，祖雄也忍不住搭腔爆料：「她每看一部韓劇就會換一個老公啦 」。

余皓然對於「老公」的廚藝相當滿意 (圖/ 翻攝自YouTube / 全民星攻略)

(中時新聞網)