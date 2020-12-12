為響應主管機關推動「鼓勵保險業辦理新創重點產業、公共投資及長照事業投資方案」，元大人壽積極評估及參與投資新創重點產業，今年再度獲得金融監督管理委員會肯定，於10日舉行的「微型、高齡化、地震保險、強制車險各項競賽及投資新創重點產業評選得獎業者表揚典禮」，元大人壽再度獲頒「投資新創公建長照評選-專案投資組」獎項，由投資部副總經理王偉濤代表出席受獎。

元大人壽在資產配置一向秉持以多元化、國際化及分散風險之原則，建構有效率的投資組合；在資金運用上，不但符合主管機關之要求，更積極響應政府政策，希冀帶動新創產業與金融保險業的雙贏。對於金管會持續推動、引導保險業投資政府政策扶植之綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟等五加二新創重點產業，或協助新創重點產業取得營運資金，無論在股票、債券投資上，元大人壽都對五加二新創產業有所挹注，此外，合作的創投夥伴其投資標的亦涵蓋了綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、智慧機械等五加二產業項目。

在公司資金運用上，元大人壽投資團隊始終維持合宜、穩健收益的投資組合，並不斷致力於最佳化管理，配合現有資產與負債之現金流、未來保險商品規劃、財務收支狀況，並考量國內外總體經濟、產業發展趨勢等要素，訂定年度資產配置目標，提升資金運用效率、健全財務狀況，同時強化風險管理，是一家財務健康的壽險公司。

元大人壽已連續三年獲獎，深獲得主管機關肯定實屬不易，無論對元大或其投資團隊都是一種莫大的鼓勵！未來，元大人壽除持續專注於本業發展，致力推動保險保障、落實企業核心價值外，在公司經營上，追求穩健之財務結構、強化風險管理能力並維持高標準資本適足率，也唯有如此才能確保清償能力，達到企業永續經營之目的，長期保障客戶之保險利益，發揮保險社會化功能。

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