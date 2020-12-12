高雄市12日一早受境外汙染影響，AQI指數亮橘燈，市區天空一片灰濛。（袁庭堯攝）

高雄市秋冬空汙問題嚴重，2018年議會決議禁止中小學停辦運動會，2019年因反彈聲浪大而交由校方自行衡量復辦。本週末適逢境外汙染隨季風南下，高雄市區一早天空就陷入灰濛，仍有不少中小學舉辦運動會，學童的健康也引發家長擔憂。

依據環保署空氣品質監測網資料顯示，高雄市11日即受境外汙染影響，空氣品質指標值（AQI）亮紅燈，12日一早又全數亮橘燈，鳳山測站12時一度亮紅燈。橘燈對敏感族群有影響，紅燈則對所有人健康有影響。

12月是高雄市中小學舉辦運動會的旺季，往年百餘所學校選在此月辦理。教育局統計，12日當天舉辦校慶的國小有17間，到月底還有9間國小待辦。

2017年底高雄市議會率先全台做出決議，要求各級中小學不得在每年12月至明年2月空汙嚴重季節舉辦運動會。2018年第一次試辦就受到偏鄉、家長、校方多重反彈，2019年議會提案廢除，回歸各校自行決議辦理。

教育局表示，目前回歸AQI五色旗模式，接獲市府空品監測小組每日發布訊息後，利用校方群組轉傳各校戒備。橘旗就要求學童戴口罩、減少激烈運動；紅旗除戴口罩之外，激烈運動擇期改辦。

市長陳其邁強調，環保局會24小時監控空汙數據是否超過AQI標準規範，必要時也會請台電配合停機或降載。

市議員林于凱認為，當年議會的行政決議確實缺乏彈性，秋冬空汙問題仍是南部常態，運動會辦不辦或改辦都有爭議和困難。有家長坦言，真正的源頭是政府應加速解決空汙問題，不該是孩子的活動權被剝奪連累。

(中時 )