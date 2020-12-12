大陸一線女星范冰冰2018年因陰陽合約和逃稅風波遭封殺，沉寂一陣子今年積極回歸，不僅出席各大活動也登上各大時尚雜誌封面，但仍有質疑聲浪；近日網路上瘋傳范冰冰出道秘辛，爆出她1995年發生驚悚車禍，被捲入車底拖行18公尺臉蛋奇蹟完好無損，被網友讚「老天眷顧」。

有網友分享范冰冰出道前的故事，有提到她發生嚴重車禍的事情，其實范冰冰2007年受訪時，就曾詳細透露車禍過程，她說自己才進中學沒多久，就被怪人跟蹤和學長搭訕，讓父母決定親自接送，確保她的安全；在1995年有一天放學，坐在父親機車後座，卻遭到吉普車追撞，她和父親被捲入車底拖行18公尺，場面相當驚悚。

資深女演員劉雪華（左三）被她的古典美留下深刻印象，後來更推薦她（范冰冰，左二）進入《還珠格格》劇組，成為她改變命運的轉捩點。(圖/ 摘自微博)

慶幸的是，吉普車車底盤高，所以范冰冰和父親雖然被捲入車底拖行，但僅有一些擦傷，而范冰冰臉蛋甚至完好無損；不過，范冰冰也說，當時頭髮有不小心捲入車輪，掉了一些頭髮後頭皮有出血，讓現場目擊者都嚇到尖叫。

但也因為車禍事故，范冰冰獲得一段休養身體的日子，碰巧得知謝晉影視藝術學院招生，表演慾旺盛的她馬上去排隊報名，也被謝晉看中破例直上三試；後來范冰冰學了半年表演課，到電視劇組跑龍套，資深女演員劉雪華被她的古典美留下深刻印象，後來更推薦她進入《還珠格格》劇組，成為她改變命運的轉捩點。

其他網友看完范冰冰的出道故事，也認為她遇到驚悚事故活下來還能沒傷到臉，可能真的是老天爺眷顧，注定要讓她進演藝圈，「真的幸運」、「范爺命大，女神就是不一樣」、「人生如戲，就是要妳進演藝圈嶄露頭角」。

(中時新聞網)