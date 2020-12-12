「2020接棒未來棒球邀請賽」12日起在新竹市熱鬧開打。（味全龍提供／陳育賢新竹傳真）

味全龍球星也到場幫選手幫打氣，簽名會更是大排長龍。（味全龍提供／陳育賢新竹傳真）

「2020接棒未來棒球邀請賽」12日起在新竹市熱鬧開打，24支參賽隊伍將角逐冠軍盃，市府表示，竹市棒球狂潮將重新湧現，期待味全龍隊站上1軍賽場前，能夠讓更多的球員來新竹市與球迷見面，味全龍龍將林旺衛、曾陶鎔也到場為典禮開球並為選手們加油打氣。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，繼上周開打的「接棒未來＆味全龍行動夢想家盃慢壘邀請賽」、「2020接棒未來棒球邀請賽─台北場」後，「2020接棒未來棒球邀請賽─新竹場」今天也熱鬧開打，計有大和建設、重安螺絲、仙風電器、聯友等24隊報名參賽，今年黑豹旗全國高中棒球大賽首度打入全國4強的成德高中也共襄盛舉。

而味全龍隊創辦人魏應充除透過旗下頂新和德文教基金會的「接棒未來」公益計畫，捐贈贊助基層棒球發展、推動味全龍回歸中職，今年又提出「棒球生態圈」構想，希望味全龍隊與「接棒未來」團隊深入社區，帶動各級棒球運動熱潮。

市長林智堅表示，新竹市將成為六都外的第1個職棒城市，今天開打的「2020接棒未來棒球邀請賽─新竹場」，將打響竹市基層棒球的第1棒，希望從3級棒球開始，帶起新一波的「味全龍」熱。

市府教育處體健科長李湘茹則表示，竹市棒球狂潮將重新湧現，期待味全龍隊站上1軍賽場前，能夠讓更多的球員來新竹市與球迷見面。

代表運動員宣誓的成德高中球員李明杰說，希望有機會能站上新蓋好的新竹市立棒球場，能夠擁有自己的球場、所屬的在地球隊，能穿上代表新竹市與味全龍的應援衣，都是非常榮耀的事情。

此外，味全龍龍將林旺衛、曾陶鎔也到場幫選手幫打氣，並邀請大家明年進場為味全龍隊加油，開幕典禮過後兩位球星的簽名會更是大排長龍。

這項賽事今起利用周末假日，周周有球賽，將一路打到1月17日，場地跨足新竹左岸球場、新竹虎林球場、苗栗大倫球場，最後兩天的複賽、決賽將有網路直播。

(中時 )