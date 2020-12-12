金大同學也應邀設攤，來一場不一樣的校外活動。（金湖鎮公所提供）

金湖鎮長陳文顧與青年學子開心合影，一起放送健康活力。（金湖鎮公所提供）

琳瑯滿目的創意小物，吸引家長和小朋友親子逛市集。（金湖鎮公所提供）

金寧鄉長楊忠俊登台摸彩與鄉親同樂。（金寧鄉公所提供）

清新、療癒的多肉植物攤位，受到遊客的歡迎。（金寧鄉公所提供）

趕搭雙12的購物熱潮，金門〈金湖鎮創意市集〉和〈金寧鄉快閃市集〉今天分別在新市籃球場、林厝和平紀念公園登場，琳瑯滿目的創意小商品，吸引不少家長親子同遊，共度愉快的假日。

今起連2天舉辦的金湖鎮創意市集，邀請店家、小舖擺攤展售手做小物、手作食品與文創、設計類商品，以及目前最流行，十分清新療癒的多肉植物，多樣特色主題讓人看到攤位主的用心，現場另有DIY手作單元，提供親子同樂。

金湖鎮公所特地安排金門大學熱舞社、金門農工熱舞社和金門大學樂團表演，用年輕人的奔放熱情和精彩編舞，為這項在山外木棉道旁登場的特色市集揭開序幕，現場紅男綠女穿梭來去，讓鄉親和遊客感受到東半島的城鄉活力和魅力。

西半島的林厝和平紀念公園，也在快閃市集中迎來絡繹假日遊客，除有歌唱表演外，還有咖啡試喝、蚵嗲試吃會，金寧鄉長楊忠俊還登台摸彩與鄉親同樂。

受到疫情影響，金門小三通停航10個多月，但在國旅持續發熱下，金門成為離島遊「類出國」的首選，填補數量可觀的客源，假日特色市集讓金門在戰地、閩南風情以外，也有不同的島嶼人文內涵。

(中時 )