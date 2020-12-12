港星蔡少芬曾是香港小姐季軍，出道後陸續演出許多經典作品，更以《後宮甄嬛傳》在台灣打開知名度，累積不少死忠粉絲，她也時常在社群平台上和大家互動，然而今(12)日凌晨4點半，她卻突然上傳一張照片，衛生紙上沾滿鮮血，頓時嚇壞不少粉絲。

蔡少芬今日凌晨在微博上傳怵目驚心的照片，只見潔白衛生紙上沾滿鮮紅的血，她也在內文問到：「你試過睡覺流鼻血嗎？」疑似是半夜睡覺，天氣太乾燥造成鼻腔出血，貼文一出，驚悚的照片立刻讓粉絲們都擔心不已，紛紛湧入關心她的身體健身。

蔡少芬的貼文嚇壞一票網友。(圖/翻攝自蔡少芬微博)

網友們激動直呼，「是不是天氣太乾了，還是因為體內寒氣太大了？」、「注意身體不要熬夜！」、「太乾燥！放杯水在床頭吧如果有加濕氣！」、「天氣太乾燥，注意哦」、「啊呀呀呀呀呀年紀大了要好好照顧自己呀」、「身體重要」、「應該是火旺上火了，降降火」。

蔡少芬連搭飛機都會流鼻血。(圖/翻攝自蔡少芬微博)

而蔡少芬也親自回應此事，忍不住笑到，其實她常常流鼻血，搭飛機也會流，加上最近天氣較乾，她手癢去抓才會造成悲劇，最後也不好意思的說，「多謝關心！」

(中時新聞網)