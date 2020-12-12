由人氣女星有村架純在主演日劇《姐姐的戀人》中，父母意外身亡，為了撫養3個摯愛的弟弟勤奮工作，因為工作的關係喜歡上了一個神秘的男子，有村架純在這部連續劇展現與以往截然不同的氛圍，所飾演的桃子是個活潑開朗，有點神經大條的女性，在尋找幸福的過程中，有歡笑也有淚水，從一點一滴的「小確幸」中，尋找幸福的方向，故事以「今年」的環境為背景，她充滿元氣的演出已讓許多觀眾獲得療癒。

無論是電影《墊底辣妹》、《在咖啡冷掉之前》，又或是NHK連續劇《雛鳥》等作品，有村架純不斷突破，挑戰不同細路，而《姐姐的戀人》也是有村架純與知名編劇家岡田惠和的第六次合作。最近正在趕戲的她，突然收到來自台灣的聖誕禮物，拆開來後發現是一幅精美的畫像，讓她驚喜直喊：「超棒的！好像喔！超開心！」，除了感謝大家能收看這部戲，也介紹道「這是一部充滿溫暖、且蘊藏很多訊息的作品，希望大家都能好好感受。」

《姐姐的戀人》每週六晚間11點30分在WAKUWAKU JAPAN播出。

(中時 )