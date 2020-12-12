警政署長陳家欽（中西裝者）12日前往新竹縣警察局，慰勉破獲社會矚目案件的同仁。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

莊旻靜／竹縣報導

新竹縣政府警察局近日接連偵破社會矚目案件，警政署長陳家欽12日前往新竹縣警察局，嘉勉員警的努力及辛勞，針對9日竹北發生的人犯脫逃案，陳家欽也提醒警察局列為案例，加強員警教育訓練，以「解送人犯辦法」強化解送及戒護人犯的警覺，避免再度發生。

新湖分局日前破獲沉香案，3名年紀相加超過200歲的知名大盜，偷竊竹縣一處豪宅，得手數百萬元，警方不到5天逮捕其中2人；台三線棉被裹屍命案則由橫山分局與縣刑大日夜不休迅速偵破，陳家欽特別親自慰勉有功員警。

由於近日天氣轉冷，發生多起員警執勤或勤餘身體不適甚至因此辭世案件，陳家欽也提醒幹部，讓同仁勤休正常，並提醒所有同仁愛護身體。近期校園安全議題獲得全國重視，陳家欽也感謝竹縣警局以「轄境圖」概念，結合GOOGLE地圖逐一檢視學校監視器、周遭治安死角，製作「校園安全地圖」。陳家欽也指示，各單位受理報案應如實開立報案聯單予民眾，並按照規定逐級通報列管，不得隱匿、延誤或虛偽陳報。

另外針對竹北分局人犯脫逃案，陳家欽也指示警察局列為案例，加強員警教育訓練，遵守「解送人犯辦法」等規定及標準作業程序，強化解送及戒護人犯應有之警覺，避免此類案件再次發生。

(中時 )