人與人交往時，可以透過聊天來了解對方，但有些人表裡不一，為了營造出好相處的感覺，因此想法與嘴裡說的完全不同，在親切的外表下，也容易讓人迷惑，直到深入了解後，才會慢慢看清楚他的為人，《搜狐》近日分享5個最偽善的星座，第一名千萬不要隨便惹他們。

●第五名：天秤座

天秤座外表看似與世無爭，假若沒有利益衝突，他們很樂意與人交朋友，但若發生利益衝突時，他們就無法如此淡定，儘管外表看似沒有變化，但肚子裡可能已經在打歪主意，而他們往往都不會說出口，是善於偽裝的星座。

●第四名：巨蟹座

巨蟹座個性溫柔，身旁的人都認為他們很脆弱，甚至會因此產生保護慾，但實際上，他們善於用柔弱外表迷惑他人，有時為了達到目的，甚至會不擇手段，還可能因忌妒心而在背地裡暗算他人，表面上沒有作為的他們，洞察力其實非常強，而且絕不允許自己出差錯。

●第三名：雙魚座

雙魚座給人單純的感覺，甚至讓人覺得他們沒有心機，傻里傻氣的好相處，但實際上他們很功利，只喜歡接近對他們有幫助的人，而且付出都是要回報的，因此雙魚座的人善於偽裝，而且表裡不一，周圍的人容易被他們愛裝傻的外表所迷惑。

●第二名：金牛座

金牛座生活看似很低調，給人沉默寡言的感覺，好像他們都活在自己的世界裡，但金牛座的人其實心思縝密，也很有自己的想法，做事只出三分力，經常隱藏自己的實力，還有另類的想法，外表看似毫無殺傷力，但實際上卻是一個善於偽裝自己的人，假若不小心惹怒他們，金牛座的人絕對會反擊。

●第一名：雙子座

雙子座看似非常健談，與朋友、同事相處融洽，但實際上他們有自己的想法與目的，沒有意義的社交行為，他們根本毫無興趣，平時看起來很親切熱情，其實都是裝出來的，只要一惹怒他們，雙子座一定有仇報仇，也是12星座中最強的「偽裝者」，朋友都難以猜到他們心裡在想什麼，因此與雙子座的人做朋友時，千萬不要惹怒他們。

(中時新聞網)