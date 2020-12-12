「比起讓學生寫出一篇六級分的文章，更多時候，我會希望他們弄懂自己想做什麼，弄懂怎麼去活得快樂自在。」自大四開始為人補習寫作的詩人蔡凱文，將至今8年來的教學心境，化為〈作文課〉一詩，從老師角度，溫柔教導學生在學識之餘，又要如何珍惜夢想，珍惜愛。從527首新詩作品中脫穎而出，在今(12)日獲得第41屆時報文學獎新詩組首獎。

〈作文課〉寫的是對學生投注的情感，但現就讀於中興大學中文所的蔡凱文，致詞時則以學生角度，對教導過他的詩人丁威仁表達感謝之意。對蹲在地上、興奮紀錄孩子得獎時刻的父母，他更是感謝，「謝謝你們在我志願選填中文系時，沒說中文系沒前途，就讓我不填。」

蔡凱文表示，高一時因師長建議開始嘗試寫詩，他喜歡音樂，詩的簡短輕薄，讓他聯想到音樂歌詞，能用簡短篇幅精準描述情緒，閱讀一首詩時，甚至能看到一個世界。此回獲得時報文學獎，對他意義非凡，「寫詩寫到現在10多年，終於能達到許多景仰前輩的第一步，好像寫作從現在正才開始。」

評審焦桐表示，〈作文課〉是一首論創作的詩，說話者是一位老師，教導學生從觀察周遭的世界開始，如何收斂情緒，靜觀各種生活的瑣事；又如何閱讀，如何珍惜夢想，珍惜愛，把握吉光片羽的靈感等等。修辭多採取比喻、暗示的方式，使用隱喻很流暢自然。

蔡凱文表示，多年前就寫下〈作文課〉，期間，他一邊修改，一邊結合上課的感受，不斷思考自己究竟想帶給學生什麼，「例如裡面有一段：『想握著你的手／教你愛的筆順／更多時候，比起修辭或結構／我更希望你能弄懂自己／正要發芽的夢想』。這首詩，寫了我想對所有教導過的學生說的話。」

蔡凱文曾以反送中事件為靈感，創作〈雙城記－香港．台北〉一詩，獲教育部文藝創作獎，並曾獲創世紀詩社開卷詩獎等獎項。他表示，今年在國際上發生許多事情，自己在台灣能夠書寫、講話、擁有人權和言論自由，他感到非常驕傲。

(中時 )