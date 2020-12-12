不老頑童黃炳松，與小朋友合唱自創歌曲。（廖志晃攝）

黃炳松將美人樹搭成活十字架。（廖志晃攝）

埔里鎮牛耳藝術渡假村創辦人黃炳松，現年88歲，但他自認是「稚齡」，腦中有永不止息的想像力和創意，並且化為實際行動；他在牛耳園區以4株美人樹，搭成活十字架，不僅是裝置藝術，來年開花時，還要申請金氏世界紀錄。

黃炳松早年大量蒐集素人藝術家林淵的雕刻作品，還為此成立石雕公園，園區到處可見林淵的作品，質樸的石雕與命名，讓人莞爾。

因為愛好藝術，黃炳松曾經走訪世界各地美術館、博物館，年過80開始繪畫創作，並以Alita自稱，創作風格大膽，毫無拘束，就像他的人生觀，隨性隨意，自由自在。

耶誕節即將來到，Alita又有新的想法，他以早年自己栽種的4株美人樹，構成2座交叉的十字架，還請來教會詩班獻歌，提前慶祝耶誕節，未來，這4株美人樹重新發芽、開花，亦即象徵重生時，還要申請金氏世界紀錄。

Alita還發表兩首他作詞的歌曲，《老歲仔》和《雞婆》，簡淺易懂的歌詞，不僅老嫗能解，小朋友也能琅琅上口；Alita自創金字塔體書法，內容則是信手拈來，隨性自在，例如「總統魚原來曲腰，吻仔魚無法變大」，就讓人會心一笑！

(中時 )