因獲得港姐季軍而出道的梁小冰，是90年代當家花旦，演過的電視劇及電影超過40部，被封為「古裝皇后」，2000年和男星陳嘉輝結婚後，就減少幕前產量，近年來主要因拍攝抖音和直播為主，近日她在拍攝影片時，不小心失手露出肥肚，對此她也大方回應了。
50歲的梁小冰保養得宜，但近年來常因P圖P過頭，讓原本就擁有瓜子臉的她，變得蛇精樣，不過平時的她，皮膚光滑白皙，看得出凍齡有術，不過近日卻被發現，在拍攝影片時，衣服太短不小心抬手，就露出肥肚，被網友攻擊，她也大方回應：「身體健康就好，不要追求過瘦的身材，畢竟每一個人也不是模特兒，沒有這個必要，哈哈哈。」
梁小冰擁有古典美，因在陳小春版本的《鹿鼎記》飾演阿珂，被封為最美阿珂，曾和羅志祥主演電視劇《新梁山伯與祝英台》叫好叫座，之後她和男星陳嘉輝合作電視劇《兄兄我我》互有好感，開始發展戀情，2000年愛情長跑8年的兩人結婚，結縭20年仍恩愛如初，羨煞不少人。
(中時新聞網)
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