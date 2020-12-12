「2020木產業設計創意節-森林木童趣」熱鬧展開。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

今年木產業設計創意節12日在東勢客家文化園區擴大辦理。市府經發局指出，活動集結60個不同品牌攤位森林木創市集、木藝達人秀、魯班木藝展館、木製DIY自造區等，更邀集來自全台各地木產業創作者參與，現場提供420份以上木創DIY材料包，由木創專家們親自引領民眾免費體驗。

台中市政府經濟發展局12日在東勢客家文化園區，舉辦「2020木產業設計創意節-森林木童趣」，發揚木產業創新與傳承，並結合「2020台中女麗購」活動，邀請到7位木產業領域「女麗」一起拼經濟；經發局副局長李逸安說，女麗購「天天抽」進行線上首抽，加碼氣炸鍋等好禮，希望帶動經濟熱潮。

李逸安表示，女麗購「天天抽」搭配木產業設計創意節活動，邀請7位木產業領域「女麗」一起拼經濟，加碼氣炸鍋等好禮。「周周抽」活動將在19日年貨大賞嘉年華登場，抽出第一個10萬元禮金，歡迎民眾持續關注女麗購系列活動與優惠。

一大早現場就吸引許多爸爸媽媽帶著小孩來參加活動，一位陳媽媽說，孩子平時少有機會接觸木工，除逛市集也帶小孩DIY體驗製作木文具，大人小孩玩得很盡興，同時也更深入了解木材的應用。另外一位來自嘉義的黃小姐表示，每年都熱情參加，今年現場又看到很多新產品，直覺「賞新悅木」。

經發局指出，「2020台中女麗購」即日起舉行至明年2月6日，民眾只要在台中任一店家消費滿500元，到「台中購物節」APP登錄發票，即有機會抽中鑽戒、汽車及最大獎黃金五十兩！更多活動詳情請上官方網站( https：／／funtaichung.tw／2020womengo )

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