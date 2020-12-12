愛你愛妳1212結婚去 三重戶政幸福泡泡爆棚（戴上容攝）

許多新人特別喜愛選擇浪漫又好記的特殊日互訂終生，在2020年（諧音：愛你愛妳）的尾聲，12月12日適逢農民曆宜嫁娶，又剛好是週末，許多新人早早就預約辦理結婚登記，許彼此一個幸福甜蜜的未來。 三重戶政事務所12日上午就湧進近30對的新人來登記結婚，讓整個戶政事務所充滿喜氣，幸福泡泡爆棚！

在三重戶政登記的新人謝明哲和張淑媛是一對「初戀情侶」，兩人在大學時期因打籃球而相識，由於對方都是自己的初戀，因此彼此特別珍惜這份感情，交往5年的過程中，男方知道女方特別喜歡繡球花，便許下每年都會帶女方上山賞花的浪漫約定，也希望兩人的感情能如同繡球花的花語一樣「忠貞、永恆」。

另外，同為陸軍職業軍人的新人陳建宇和金孟昀，因為介紹人恰巧是男方的朋友、女方的專科同學而相識，男方的成熟穩重與貼心，讓曾經在感情路上受傷的女方像是找到一個永遠的避風港，兩人特別選在2020年12月12日這天登記結婚，除了是農民曆上結婚的好日子外，更希望兩人可以『12、12』手牽手，一起展開幸福甜蜜的新生活。

新北市三重戶政事務所陳世銘主任表示，結婚登記可於結婚日前3個辦公日內向戶政事務所申請登記，並指定結婚登記日為生效日。今年的12月12日適逢農民曆宜嫁娶的好日子，恰巧又是週末，一個上午就湧進近30對的新人來登記結婚，讓整個戶政事務所充滿喜氣，幸福泡泡爆棚！

(中時 )