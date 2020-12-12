2020路竹番茄節12日在路竹體育園區登場，今年以番喜同樂會作為主軸，搭配番茄、花椰菜、雞蛋和虱目魚「路竹四寶」，透過創意裝置、親子互動設施及農特產美食展售，邀請市民朋友周休2日到路竹品嘗美味的番茄，度過歡樂的親子假期。

高雄市長陳其邁蒞臨現場為活動揭開序幕； 陳其邁表示，他看到路竹番茄農種出許多品種番茄，除肯定農民用心外，強調市府會盡力協助增加農民收益。

陳其邁說，路竹有「番茄、雞蛋、花椰菜、虱目魚」四寶特色農產，路竹地區因土壤和氣候關係，栽種出來的番茄特別好吃，路竹區的小番茄可說是全台灣最好吃的小番茄，他每年都買會路竹小番茄來送禮，包括蔡英文總統都是吃路竹區產的小番茄。

延續往年受歡迎的鮮採番茄農事體驗，今年除了安排番茄專車搭載民眾直達產地外，民眾也可以自行開車前往，親自體驗採收番茄的樂趣。

今年路竹番茄節是以番喜同樂會為主題，推出野餐拍照主題意象，包括「番喜野餐趣創意裝置」、「大草皮休憩野餐拍照區」及「番喜有藝思–番茄球廊道」，另結合科技的AR拍照體驗，讓全家人紀錄在路竹番茄節開心時刻，現場湧入許多民眾拍照合影。

(中時 )