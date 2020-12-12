中天新聞台於今(12)日凌晨正式走入歷史。前總統馬英九批，台灣政府管制新聞，還管到禁書，如讓民主發展倒退。新北市長侯友宜今日出席第41屆時報文學獎頒獎典禮，會後受訪呼籲，多元民主社會，一定要傾聽不同的聲音。

侯友宜表示，民主的聲音像水，水不是用堵的，若堵它，就會溢出。在多元民主社會裡面，要包容、接納眼光看待任何事情，尤其新媒體上，更因用這種態度面對。

(中時 )