中天關台 侯友宜籲：包容不一樣聲音 18:222020/12/12 中時 王寶兒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜（前排右二）旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中（前排右一）、中國時報及旺報社長兼總編輯王綽中（前排左二）等人12日出席第41屆旺旺‧時報文學獎頒獎典禮。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天新聞台於今(12)日凌晨正式走入歷史。前總統馬英九批，台灣政府管制新聞，還管到禁書，如讓民主發展倒退。新北市長侯友宜今日出席第41屆時報文學獎頒獎典禮，會後受訪呼籲，多元民主社會，一定要傾聽不同的聲音。 侯友宜表示，民主的聲音像水，水不是用堵的，若堵它，就會溢出。在多元民主社會裡面，要包容、接納眼光看待任何事情，尤其新媒體上，更因用這種態度面對。 中天新聞移網路發聲 孫大千：台灣要第二次民主革命 民眾批偏綠電視台 看了會腦充血 (中時 ) #侯友宜 #中天 #民主社會 #包容 #多元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 真正做到第四權 關台絕非終點 04:102020/12/12 焦點要聞 馬批無國界記者組織 講法很奇怪 04:102020/12/12 焦點要聞 反萊豬 柯批蘇我關心的不標示 04:102020/12/12 政治要聞 中天轉戰YT傳NCC要管網路 馬怒嗆蔡言行不一 11:002020/12/12 政治 中天關台 侯友宜：民主聲音不能用堵的 16:222020/12/12 政治 蔡衍明臉書揭中天被關原因 痛批蔡政府獨裁：傷害817萬支持者期望 12:482020/12/12 政治 新北市長盃原住民族棒球邀請賽 全台600位好手齊聚開打 12:392020/12/12 體育 堅決拒萊豬標示 蘇貞昌憂心被別的國家貿易報復 14:572020/12/12 政治 正義冠冕存留 資深員工驕傲 04:102020/12/12 焦點要聞 不信真理正義喚不回 賴士葆籲續挺中天網路新聞 14:592020/12/12 政治 民進黨打壓新聞自由 馬籲國際正視 04:102020/12/12 焦點要聞 生活熱門新聞 超狂新娘！婚宴5字桌牌刷新三觀 網看傻：老公綠爆 - 生活 50歲人妻太猴急！觀音坐蓮 老公下體慘變Z字型 - 生活 炒高麗菜老是不入味？達人曝祕訣：又香又脆 - 生活 家境差被同學笑！國小師每日暖送便當 他20年後淚尋恩人 - 生活 丈夫半年內劈4女！人妻崩潰抓包 網見1條件反勸：別離婚 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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