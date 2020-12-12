今年上半年受疫情影響，許多人把開刀往後延，用血需求在下半年飆升，9月以來已較去年同期多出1萬多袋的用量，最近短短10天內，甚至多消耗了1000袋血。今日台北各血型都缺，平均只能再撐不到5天。由於下周氣溫驟降，用血需求更甚，台北捐血中心急需趁著假日集滿8000袋熱血，呼籲民眾多加響應。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏表示，秋冬用血需求一直以來都比其他季節高，主要是心血管疾病好發，腸胃道出血的病人比較多。今年較為特別的是，受到新冠肺炎疫情影響，上半年疫情嚴峻時，許多人為減少感染風險，避免進入醫院，紛紛把開刀往後延，導致下半年用血量飆升許多。

根據台北捐血中心統計，9月的用血量比去年同期多出9000袋，10月增加1000袋，11月增加2000袋。12月短短10天，則比去年多出1000袋的用量，消耗速度驚人。目前台北A型血只能再撐4.3天，是4血型中最缺，其次為4.7天的AB型血、4.8天的O型血，以及5.8天的B型血，平均下來只能再供應4.9天。

劉俊宏表示，若要達到安全的標準，血液的安全庫存應維持在9天，低於5天就算急缺，血庫不足以供應醫院的需要，這對於急需用血的病人來說相當危險。前陣子台北總是陰雨綿綿，影響許多人的捐血意願，下周起氣溫又將挑戰今年新低，這個假日台北捐血中心急需募集8000袋熱血，呼籲民眾把握沒有雨的時機，挽袖當「熱血人」。

(中時 )