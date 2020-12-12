王寶兒／台北報導

萊豬議題鬧得沸沸揚揚，經濟部長王美花與國安會秘書長顧立雄日前更被爆出共同密會日本代表，讓政府下一步將開放核食的傳言甚囂塵上。新北市長侯友宜今(12)日出席第41屆時報文學獎頒獎典禮，會後受訪指出，若萊豬議題沒處理好，就開放核食，「不是太離譜了嗎？」

萊豬開放入台似已成定局，是否清楚標示萊劑，則成大眾最關心議題，行政院院長蘇貞昌今日指出，若標示恐遭他國貿易報復。侯友宜則認為，守護國人的健康不是任何代價可以換回，永遠是政府的責任，政府一定要帶頭守護國人健康。

除標示萊劑外，侯友宜表示，不然也可以採另一方式，如一進口就不含萊克多巴胺或瘦肉精，其實有很多做法都可以守護國人健康，只是政府願不願意來做，尤其總統也親自下令要讓民眾清楚選擇吃跟不吃，「既然這樣說，請記得你怎麼執行，要清楚告訴民眾，有無含萊克多巴胺。」

侯友宜表示，新北市有自己的食安條例，九大行業就是要清楚標示，不標示就是被禁，近來也有增加瘦肉精零檢出的部分，這部分希望報到行政院，能得到滿滿的支持，政府只要統一作法，能徹底、清楚地守護民眾健康，他就會支持。

記者提及核食恐開放議題，侯友宜聞言長嘆「啊」，無奈反問「萊豬就沒辦法做好，核食有辦法做好嗎？核食要差很遠哪！請記得，先把萊豬做好。萊食沒做好，你開放核食，不是太離譜了嗎？」他強調，政府須將萊豬問題先解決，其他的，現在談都沒有意義，要讓民眾對政府守護健康增進信心，再來談下一步。

(中時 )