由富邦慈善基金會主辦的「2020悍動希望公益棒球營」今天在新莊棒球場展開，經過下午的對抗賽後，由申皓瑋率領的「好威隊」奪下樂樂棒球賽冠軍，結束比賽後6名教練也至二樓觀眾席與小朋友分享打球的心路歷程。

訓練營上午規劃一系列「悍將小學堂」，小朋友可以體驗身為職棒球員的感覺，包含投打、守備，同時還能用不同視角感受球賽。

下午則安排小球員分隊進行樂樂棒球對抗賽，由林宥穎的「威風隊」、陳凱倫的「黑馬隊」、申皓瑋的「好威隊」、高孝儀的「微笑隊」、王正棠的「棒棒隊」及陳仕朋的「月月隊」分組對抗，最終由好威隊奪下冠軍。

第2次擔任訓練營教練的高孝儀與小隊員們打成一片，但仍展現紀律，小球員說：「教練說我們這隊不能生氣、不能吵架，否則就不能上場。」

高孝儀認為，在這年齡打球就是開心就好，藉由棒球培養團隊精神，自己首先要求的就是秩序，「秩序、規定先管好後，才來教技術。」

對抗賽結束後則進行分享會，6名教練也分享從小到大打球的心路歷程，也鼓勵小球員每天都要保持愉快心情，下半季打出亮眼成績的陳凱倫就說：「上半季自己打擊率不到一成，但後來換個念頭，不管如何來到球場就是要開心，開心面對每一天，好事也自然會發生。」

(中時 )