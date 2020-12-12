延平公園地下停車場即將和統包商簽約，彰化縣政府舉辦地方說明會，地方參與踴躍。（吳敏菁攝）

彰化縣政府爭取前瞻補助，將投入13.7億元，興蓋最大規模立體停車場，包含彰化後站停車場、延平公園地下停車場和員林市三和公園地下停車場和福興停八停九等，都已陸續舉辦地方說明會，地方參與熱烈討論，延平公園地下停車場，還建議要和秀傳醫院地下通道串聯。

彰化縣自用小型車46萬多輛，爭取前瞻補助興辦立體停車場，被視為是幾十年來最大「突破」。彰化後站方興蓋地下1層、地上4層，提供253車格，總經費3.7億元。

員林市崇實高工旁公園地下停車場，興蓋地下2樓，提供257停車格，總經費3.1億元。

彰化市延平公園地下停車市公園用地，闢建地下2層停車場，提供345停車格，總工程經費4.3億元。

除了彰化市車站後站已經完成和統包商簽約，彰化市延平公園和員林市三和公園已預計將在15日開標，縣府陸續舉辦地方說會，並以3D動畫引領深入其境。掀起熱烈討論，工務處表示，說明會後將意見納入，明年2月會基本完成、4月完成細部設計、7月動土，預計2023年7月驗收啟用。

延平公園緊鄰曉陽商圈、大埔商圈和彰基、秀傳兩大醫院，地方要求確保施工採最佳工法及檢測系統，不要再損毀鄰房事件，並要求提供部分月租車格。

議員溫芝樺也建議參考台中草悟道廣場停車場，活化商場與停車場本體地下結構物串聯，延平公園緊鄰秀傳醫院，就診民眾將是客群，應考慮地下通道串聯的可行性。縣府表示

，秀傳的牆體都已經完成，執行有困難，但會納入評估。

(中時 )