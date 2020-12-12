藍委提案凍結CPTPP及國防預算，蔡英文總統呼籲在野黨應基於國家利益來考量。身兼國民黨主席的立委江啟臣表示，蔡英文說希望立法院在行使職權時要考慮到國家整體利益，但蔡英文肆意開放萊豬進口，有考慮到人民健康與食安疑慮嗎？人民健康不是國家整體利益嗎？

立法院外交及國防委員會日前審查外交部預算，國民黨立委江啟臣提案凍結外交部1500萬元預算；國防部預算也遭凍結28億元。蔡英文總統今天表示，她很擔心，立法院大幅度凍結或刪減關鍵預算，讓國際間對我們產生誤會，認為我們沒有自我防衛的決心，希望立法院行使職權時，要考慮到國家整體利益。

對此，江啟臣反問，蔡英文說希望立法院在行使職權時要考慮到國家整體利益，但蔡英文肆意開放萊豬進口有考慮到人民健康與食安疑慮嗎？人民健康不是國家整體利益嗎？

江啟臣提醒，蔡英文自己也擔任過不分區立委，應該清楚立委職責是替人民看緊荷包，包括凍結、刪減預算都是常態。這些關鍵項目，藍綠、朝野不同立委都有提案凍結或刪減，每個提案都有背後的原因，「希望蔡英文對每個提案都能花些時間好好瞭解，不要只是要求國會護航背書」。

江啟臣指出，身爲三軍統帥，諸多國防投資建案執行進度都有延宕，希望蔡英文在批評立委監督前，能夠先自我檢討，另也該讀讀憲法，瞭解憲法賦予立委的職權與責任。

(中時 )