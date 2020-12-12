2020高雄電競嘉年華12日熱鬧開幕，陳其邁表示，市府未來會促成電競產學合作，甚至促成六都或國際級的賽事。（高市運動發展局提供／袁庭堯高雄傳真）

2020高雄電競嘉年華12日熱鬧開幕，市長陳其邁與兩位曾奪下世界冠軍的台灣格鬥電競好手ET與GamerBee直接來一場《動物之鬪》表演賽。陳其邁表示，市府未來會促成電競產學合作，甚至促成六都或國際級的賽事。

2020高雄電競嘉年華一連三天帶給玩家《英雄聯盟》、《特戰英豪》與《灌籃高手SLAM DUNK》的賽事，共吸引190支隊伍、884位選手參賽，決賽隊伍將在高雄電競嘉年華現場激烈展開。直播主培訓營課程更有來自高市13所大專及國高中職學校、總計129位學生，接受專業直播主的指導，增進學生對電競產業的認識。

高雄市長陳其邁表示，2020高雄電競嘉年華是市府推動電競賽事、產業以及學校教育的展現。電競已列入明年全國運動會正式比賽項目，市府也會媒合學校優秀的學生，跟電競相關的產業進行產學合作，甚至促成六都、或國際級的賽事。

2018年起IeSF國際電子競技總會與中華民國電子競技運動協會攜手舉行「IeSF世界電競錦標賽」，吸引48個國家、超過700位國內外選手與貴賓到訪高雄。

12日高雄電競館內將舉行《特戰英豪》校際盃南區四強與冠軍賽，13日是《灌籃高手SLAM DUNK》高雄電競嘉年華盃公開賽，高雄流行音樂中心鯨魚堤岸則設立嘉年華市集。許多高中職及大專院校學生也到場設攤，展現電競教育成果。

(中時 )