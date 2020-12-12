日前一名女大生在捷運車廂內碰到一奇觀，拍下後發文讓大批網友笑翻。(圖擷取自Dcard)

捷運是許多通勤族依賴的交通工具，在不會碰到塞車、很少誤點的情況下，讓大多人能順利的底達目的地。日前一名女大生在捷運車廂內碰到一奇觀，只見一名男性乘客的頭髮被出風口給吸上去，照片發出後讓大批網友笑翻，直說後勁太強。

原PO在「Dcard」上以「搭捷運頭被吸」為題表示，自己昨(11日)搭乘捷運時看到一奇景，一名男性乘客的頭髮，竟被上方的出風口吸入，眼前的畫面讓他驚呼，「居然可以吸成這樣！連頭皮都露出來，這應該不是抓頭髮吧！不知道他有沒有發現。」更說這樣的髮型讓他聯想到，動畫《HUNTER×HUNTER 獵人》裡的人物小傑。

貼文一出果然登上熱門文章，讓原PO興奮表示，「終於有一天輪到我說，媽，我一覺醒來上熱門啦！」照片也讓大批網友笑翻，「瞬間嘴角失守」、「這人太高了吧」、「笑一個美叮噹」、「就跟大賣場的電風扇會放紙條代表風力強勁，這個也是同理。」此外，有相同困擾的網友表示，「192公分的我每天都在閃風口。」

據了解，這是捷運車廂內的空調出風口，應是該乘客身高比較高，且當時又碰到尖峰時段搭乘，人潮較多所以難免會有乘客站在出風口底下，才會造成此尷尬的情況發生。

(中時新聞網)