「2020彰化社頭織襪芭樂節」登場，縣長王惠美、社頭鄉長劉錦昌等，一起推薦社頭的芭樂和織襪等特產。（吳敏菁攝）

社頭以織襪、芭樂和董事長等3多，迎來2021年經典小鎮授證，接連3天「2020彰化社頭織襪芭樂節」登場，130多家在地織襪業者和優秀芭樂農戶、160多攤各地美食等共襄盛舉，吸引人潮滾滾，不少織襪場轉做口罩、口罩套，生意好到爆，讓人直呼社頭的多，真不是蓋的。

縣長王惠美說，社頭不僅是3多，全台每5雙織襪就有4雙來自社頭，家庭即工廠場，不少工廠都有織襪機，變通也很快，這段期間不少人轉做口罩套等，遇到疫情也繳出漂亮的業績。呼籲鄉親要多買在地好東西。

社頭鄉長劉錦昌表示，社頭織襪芭樂節是地方大盛事，每當12月份進入芭樂盛產的季節，來品嘗一下，就知道為什麼被封為「芭樂王國」了，品質或價格都是最好選擇。社頭鄉也成立從第一家織襪廠開始，逐步成為台灣的「襪子故鄉」，社頭特色多多，人文自然風光都美，值得深入旅遊。

彰化師範大學社頭織襪USR計畫和建國科技大學也帶來最具創意的襪子走秀，呈現了各種休閒款式襪子、耐操耐磨的高機能除臭襪，還搭配穿戴造型織襪口罩。

不少民眾都紛紛把握機會，紛紛趕赴盛宴，1次採購1年所需各種織襪，品嘗各式各樣美食，更提了好幾袋芭樂，玩得開心，知道清水之森溫泉露營區明年也將開放，紛紛相約，下次要來泡溫泉、露營了。

(中時 )