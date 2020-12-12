藍委提案凍結CPTPP及國防預算，蔡英文總統擔憂大幅度凍結或刪除關鍵預算，會讓國際誤解我們沒有自我防衛的決心，呼籲在野黨應基於國家利益來考量。藍委陳以信表示，立法院不是「行政院立法局」，綠委自甘墮落自廢武功，不敢刪凍政府預算，藍委豈能隨之起舞對不起人民？藍委呂玉玲說，監督預算是立委的法定職權，呼籲蔡總統與民進黨少噴政治口水

蔡英文總統今天表示，她很擔心，立法院大幅度凍結或刪減關鍵預算，讓國際間對我們產生誤會，認為我們沒有自我防衛的決心，希望立法院行使職權時，要考慮到國家整體利益。行政院長蘇貞昌也向立委喊話，盼支持政府編列的預算，早日取得保衛台灣的武器。

身兼外交國防委員會召委的國民黨立委呂玉玲說，每年預算審查，立委會透過凍結部分預算，請行政機關做執行上的精進，「蔡總統過去也擔任過立委，應該相當了解才是」。

呂玉玲表示，以外交部編列CPTPP 1500萬遊說預算來說，過去兩年外交部也曾編列相同經費，但在執行率上卻是一年比一年低，且每年在討論此筆預算，外交部都不願說明相關預算用途，站在把關公帑使用的立場，當然應該要求外交部審慎評估與說明。

呂玉玲指出，至於潛艦國造、高教機等國防預算，很多都是外交及國防委員會朝野立委一起討論決定凍結與刪除的，其中也有執政黨立委，難道他們也是阻礙國防？

國民黨立委陳以信敬告蔡英文、蘇貞昌，立法院不是「行政院立法局」，朝野立委凍結部分政府預算，是為了督促政府加強改進，更是維護國家利益的重要手段，痛批今天民進黨立委自甘墮落自廢武功，不敢刪凍政府大筆預算，國民黨立委豈能隨之起舞對不起人民？

陳以信也請蔡英文、蘇貞昌不用拿國家利益大帽子來壓立委，國民黨立委不是被嚇大的，要預算就拿改進理由來說服人，否則就來院會表決，讓全國人民再次看到民進黨立委投票部隊粗暴輾壓民意的醜態。

(中時 )