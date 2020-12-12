為了讓社會大眾看見小爸媽生活真實樣態，多一點理解與溫柔眼光，勵馨基金會台南分事務所特別企畫「2020裂縫微光 漾(X＋Y)=LOVE」公益藝文展。(曹婷婷攝)

勵馨基金會台南分事務所特別企畫「2020裂縫微光 漾(X＋Y)=LOVE」公益藝文展。(曹婷婷攝)

未成年懷孕生育往往背負社會異樣眼光，連家人也未必接受，勵馨基金會台南分事務所發現，早期未成年懷孕幾乎只有出養一途，近5年留養比例攀升，今年台南28位小媽媽9成留養，其中更有5對是小爸爸、小媽媽一起撫養孩子。

勵馨基金會台南事務所投入關懷小媽媽領域7年，看到小媽媽即使在家庭、社區與社會資源不足情況下，溫柔用心呵護孩子成長，並努力承擔責任的面容，希望扭轉「未成年生小孩」等於不負責任的刻板印象，社會也能多一點理解。

勵馨基金會台南分事務所督導吳幸芳說，今年台南28位小媽媽有5對是小爸爸賺錢養家，小媽媽照顧小孩，這跟過去男生聽到女生懷孕會嚇跑，有很明顯的不同。

基金會觀察，小媽媽多在國高中階段懷孕而中斷學業，加上要顧小孩，復學機率不高，但挹注足夠資源，幫助小爸媽挺過去，他們也能成為有效能父母。目前基金會提供奶粉、尿布等物資給小媽媽，供應到小孩1歲，後續也會評估照顧、教養能力1、2年。但過去也不乏有小爸媽無法善盡照顧小孩之責，基金會社工跟社會局訪視察覺有異，會適時介入，避免發生兒虐憾事。

為了讓社會大眾看見小爸媽生活真實樣態，多一點理解與溫柔眼光，勵馨基金會台南分事務所特別企畫「2020裂縫微光 漾(X＋Y)=LOVE」公益藝文展活動，即日起至20日在南紡購物中心五樓夢想舞台舉辦，透過截然不同的視角，與大家一起看見小爸媽真實的生活樣貌，希冀藉由營造友善社會環境，跨出支持小爸媽的第一步，希望社會大眾多一點理解與溫柔眼光，陪伴小爸媽和家庭更加成長茁壯。

展場各式裝置藝術訴說著小媽媽們生命的韌力與承擔，現場還有各式體驗活動；VR體驗館可感受出生前子宮溫暖和包覆的安全感；肚膜DIY是媽咪與寶貝最貼近的時刻；妊娠體驗則是穿著承載生命重量的妊娠體驗服，體驗孕婦媽咪的辛勞與不便。

(中時 )