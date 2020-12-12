歷經漫長15個球季，「喇叭」張博勝終於達成生涯里程碑！就在自己愛妻與父母面前，張博勝12日在台銀與裕隆之戰首節還剩5分32秒投進三分球，讓他正式成為SBL史上第18位「三千分先生」，張博勝說：「感謝一路以來幫助我的人！」

現年33歲的張博勝，從第4季起加盟台銀至今，一待就是15個球季，如今已成台銀行員的他，在SBL最大的遺憾，還是未曾拿過任何年度獎項，前年他順利首度入選世界盃資格賽中華男籃國手，也讓他被戲稱是中華隊「最老菜鳥」。

其實張博勝打完SBL上季例行賽後，距離生涯3000分就只剩35分，卻因今年一度傳出SBL有可能轉為職籃，受限於他的行員身分，可能讓他無法繼續打下去，也讓他擔心了好一段時間，幸好SBL第18季仍以半職業模式繼續開打了。

如今終在今天順利拿到生涯第3000分，上周日「不小心」讓生涯總得分停在2999分的張博勝，也在自己愛妻劉小珮，以及難得從家鄉苗栗北上看球的父母、哥哥、姐姐面前達成生涯里程碑，「感謝公司這麼多年的照顧，以及那些帶過我的教練。」

「當然也要感謝這些年來的隊友們，沒有他們的幫忙，我不可能拿不到3000分，更感謝一路最支持我的老婆小珮，我愛你！」張博勝說。

(中時 )