為降低民眾食安風險，新北市議會日前三讀通過食安自治條例，要求豬肉瘦肉精零檢出，新北市長侯友宜強調，若中央否決修法，將採取釋憲、訴願行動，行政院長蘇貞昌則回嗆，全國要同步，不能亂了套。不過，資深媒體人韋安分析，侯友宜可能讓萊豬和蘇貞昌都「一槍斃命」。

新北市議會通過《新北市食品安全衛生管理自治條例》修正案後，侯友宜表示，新北市瘦肉精零檢出自治條例要送到行政院才能公告，但若行政院有不一樣看法，該釋憲的、該訴願的，新北還是要採取法律行動。而蘇揆則回應，「我們都知道國家只有一個，食安是第一，全國要同步，不能亂了套」。

對此，韋安今(12日)在臉書上表示，警察出生的侯友宜話不多，但做事果決抓重點，第一槍「立法」禁不了萊豬，再補第二槍「釋憲」。他還指出，2018新北選舉侯大敗蘇，現在為了萊豬，又跟蘇貞昌對上了，最後也很有可能讓萊豬和蘇貞昌都「一槍斃命」。

網友們也留言回應，「你搞錯了！為了反共至少817萬絕對願意吃萊豬」、「江啟臣續任黨主席是好事 2024，我在等待一個人的出現」、「侯沉得住氣，凡事謀定而後動，往後國民黨靠他了」。

一槍斃命 新北市立法，要求新北市業者必須豬肉瘦肉精「零檢出」，若修法方向與中央牴觸，侯友宜表示，如果中央否決修法，將採取釋憲、訴願等法律行動。 對此，行政院長蘇貞昌表示，政府都有在注意各地情形，最後會有一個統一的規範，希望全國要同步，不... 由韋安發佈於 2020年12月11日 星期五

(中時新聞網)